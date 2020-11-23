Москва, , 08:38 — REGNUM В Москве и в других регионах Центральной России утром 23 ноября ухудшится видимость, сообщает центр «Фобос».

"Синоптическая ситуация в Центральной России обусловится прохождением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном «Сара», сопровождаемым полями облачности и влажных снегопадов, в утренние часы с существенным ухудшением видимости», — говорится в прогнозе.

Синоптики ожидают в Москве небольшой снег и облачность. Воздух прогреется до двух градусов тепла, в Московской области — до трёх градусов тепла. Скорость ветра не превысит девяти метров в секунду.