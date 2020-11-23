Джакарта, , 08:38 — REGNUM Распространение коронавируса в Индонезии продолжается, сообщает Kompas.

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По данным целевой группы по борьбе с COVID-19, за сутки в стране подтвердили более 4000 новых случаев заражения. Всего в Индонезии выявили 497 668 носителей SARS-CoV-2.

Известно, что в период с 21 по 22 ноября 2020 года в стране скончались 110 пациентов с коронавирусом. На данный момент эпидемия унесла жизни 15 884 человек в Индонезии.

В Индонезии пандемия поразила 505 районов и городов в 34 провинциях. Это означает, что эпидемия распространилась более чем на 98% территории страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новой Зеландии за сутки выявили два импортных случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2.

Подробнее в материале: В Новой Зеландии за сутки выявили два случая заражения коронавирусом