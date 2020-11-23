Первомайский район, Оренбургская область, , 08:37 — REGNUM В селе Красное Первомайского района Оренбургской области после большого общественного резонанса демонтирован памятник казаку Тимофею Сладкову, известному как «победитель Чапаева», сообщает orenday.ru.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, местные депутаты обязали главу муниципального образования добиться сноса памятника. В итоге бюст снят с постамента. Памятник простоял на земле села Красное месяц.

Теперь казаки рассматривают варианты, куда можно перенести памятник участнику Первой мировой и Гражданской войн Сладкову, чей отряд разгромил дивизию Чапаева. Представители казачества намерены просить благословения у епископа Бузулукского и Сорочинского Алексия на установку памятника на земле одного из церковных приходов на территории исторических земель Уральского казачьего войска, отмечает ria56.ru.

Напомним, памятник был установлен на пожертвования на участке православного храма, расположенного на ул. Чапаева в селе Красное. Инициаторами выступили казаки.

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