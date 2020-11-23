Грозный, , 08:34 — REGNUM В Чечне в детском развлекательном центре высотного комплекса в городе Курчалое заменили изображения героев американских мультфильмов на портреты национальных чеченских героев. Вместо Человека-паука на стенах появились рисунки, изображающие известных чеченских духовных и военных лидеров: Шейха Мансура, первого главы Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, Байсангура Беноевского и Бейбулата Таймиева.

Напомним, ранее в ходе инспекции строящегося комплекса глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал убрать со стен изображение персонажей Marvel. В ходе открытия центра он был удовлетворен быстрым решением вопроса о смене картинок.

«Вот теперь о них будут знать еще больше юных жителей. А то спрашиваешь у детей, знают ли они национальных героев чеченского народа, а ответа не получаешь. Если мы не будем говорить и рассказывать о них в школах, детских садах, у себя дома, то подрастающее поколение не будет знать нашу историю», — приводит слова Кадырова его пресс-служба.

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