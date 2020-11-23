Нур-Султан, 23 ноября 2020, 08:26 — REGNUM Международный аэропорт Нур-Султана получил сертификат RA-3, который позволяет упростить перевозку грузов в страны Евросоюза, сообщили в пресс-службе аэропорта.
Независимый валидатор ЕС, проводивший сертификацию RA-3, отметил высокий уровень «культуры безопасности» среди сотрудников воздушной гавани.
Председатель правления АО «Международный аэропорт Нурсултана Назарабаева» Габит Тажимуратов сказал, что на положительный результат аудита повлияло наличие современного оборудования и квалифицированного персонала.
Сертификат RA-3 Regulated Agents Third country подтверждает, что процедура оформления грузов в аэропорту соответствует стандартам безопасности ЕС для всех типов грузов.