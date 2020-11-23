Кызыл, , 08:25 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии в регионе достигло 11 812.

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Новые носители зарегистрированы на территории столицы, Кызыла, а также 11 районов. При этом госпитализировано за сутки 30 человек. Всего в стационарах Кызыла остаются 97 пациентов в тяжёлом состоянии, пятеро больных подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

«За последние сутки выздоровели 124 пациента, в том числе с лабораторно-подтвержденным COVID-19 — 116», — добавили в Минздраве.

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