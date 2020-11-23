Тбилиси, , 08:27 — REGNUM В Грузии начался сбор денег для матери Левана Зарабашвили, обвиняемого в захвате заложников в Тбилиси. Об этом 22 ноября объявил член неправительственной организации «Ассоциация молодых юристов» Вахушти Менабде на своей странице в Facebook.

Юрист опубликовал реквизиты счёта, куда можно присылать деньги, и заявил, что это не нужно связывать с романтизацией терроризма. Он призвал помочь «пожилой женщине и ребёнку, которые остались одни перед лицом коррумпированной и запущенной системы».

Менабде отметил, что те, у кого нет денег, могут распространить сообщение об их сборе. По его словам, несмотря на моральное давление, оказываемое на тех, кто хочет помочь родным обвиняемого, нужно научиться поддерживать друг друга.

«Если за помощь ребёнку и пожилому нас назовут сторонниками терроризма — да будет так», — написал Менабде.

Напомним, 20 ноября в офисе микрофинансовой организации в Тбилиси были захвачены 19 заложников. Захвативший их мужчина потребовал от депутатов принять законы о запрете на азартные игры и об ограничениях на процентные ставки на кредиты и на наценку на стоимость лекарств. Правоохранители в тот же день задержали Зарабашвили. По данным экспертизы, у него были с собой стартовый пистолет и зажигалка в форме гранаты. Задержанного обвинили по статье о захвате заложников.

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