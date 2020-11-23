Вашингтон, , 08:21 — REGNUM Предположение о том, что в мире в ближайшее время возникнет новая пандемия, высказал основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Он заявил об этом в ходе беседы с актрисой Рашидой Джонс и главным инфекционистом США Энтони Фаучи.

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"Да. И нам повезет, если это случится лет через двадцать», — заявил Гейтс, отвечая на вопрос о том, действительно ли в мире ожидается новая пандемия.

В то же время основатель Microsoft подчеркнул, что в случае определенных обстоятельств это может произойти гораздо раньше — через три года, однако добавил, что теперь люди будут более готовы к столкновению с новыми вирусами.

Кроме того, Гейтс высказал предположение о том, что к тому моменту человечество отработает механизмы по вводу карантина, и отметил, что надеется, что системы тестов для выявления носителей новой инфекции будут к тому моменту улучшены.

«Во второй раз мы не будем такими глупыми», — заключил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, который занимается сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день на планете Земля насчитывается в общей сложности 58 615 834 носителя коронавируса.