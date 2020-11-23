Барнаул, , 08:14 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 23 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1030 человек. Причём 22 из них добавились только за входные дни — 21 — 22 ноября.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7117 человек, +206 за выходные дни) и ОРВИ (11 121 человек, +435 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 24 546 человек (+693 за выходные дни).

Тяжелобольных насчитывается 611 (+37 за выходные дни), к аппаратам ИВЛ подключены 157 пациентов (+5 за выходные дни).

Растёт число заразившихся коронавирусом детей. С начала учебного года, по официальной статистике, таковых значится 1033 (+294 за выходные дни). В общей сложности SARS-CoV-2 победили 21 142 человека (+682 за выходные дни).

Как уже сообщало ИА REGNUM, каникулы у алтайских школьников закончились 16 ноября. За прошедшую неделю регистрировались, в среднем, около 8 — 10 новых носителей коронавируса среди детей.

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