Москва, , 08:13 — REGNUM Жителей России в 2021 году ожидает рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 4−6%. Об этом 22 ноября заявили эксперты, опрошенные газетой «Московский комсомолец».

Как напомнила специалист в области ЖКХ, директор Организации народного контроля Наталья Чернышева, в текущем году по сравнению с 2019 годом тарифы на услуги ЖКХ увеличились на 2,5−6,5% в разных регионах России.

«Скорее всего, в 2021 году ресурсоснабжающие компании будут лоббировать повышение на больший процент, чтобы постараться покрыть свои убытки от недополучения средств в 2020 году», — также добавила эксперт.

Кроме того, Чернышева указала, что с 1 января 2021 года граждан РФ «поджидает новая напасть», так как с этой даты мораторий на штрафы и отключения услуг ЖКХ за неуплату будет прекращен, и многие семьи в стране могут оказаться из-за таких долгов в сложной ситуации.

«И возможные штрафы — еще не самое большое зло. Отключение света, отопления, воды в зимний холодный период куда страшнее», — подчеркнула она.

В то же время директор ПАО «Городские инновационные технологии» Сергей Минко в свою очередь сообщил, что цены на газ в 2021 году также будут проиндексированы на 3%, кроме того, в июле будущего года увеличатся на 4% тарифы на электроэнергию и вывоз мусора.

«Стоимость услуг теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения будет увеличена на 4%. Это средние показатели по России, регионы вправе устанавливать свои тарифы, которые, видимо, будут в диапазоне 3,4−6,4%», — рассказал он.

При этом, согласно действующему российскому законодательству, тарифы могут расти, не превышая уровень инфляции. Последняя, по расчетам Минэкономразвития, в будущем году составит 4−5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 ноября стало известно, что 26,5 млн рублей переплаты за отопление было возвращено жителям 253 многоквартирных домов в первом полугодии текущего года в Башкирии.