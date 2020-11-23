Москва, , 08:17 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции, принимая экзамены на права по новым правилам, будут обращать внимание на навыки водителя, на то, на насколько он безопасен. Об этом глава ГИБДД России Михаил Черников рассказал 23 ноября РИА Новости.

Он отметил, что в ГИБДД расширили проверку знаний водителя. Кандидата будут оценивать по тому, как он действует в условиях реального движения, в том числе по автострадам, парковкам, как он проезжает перекрёстки. Эти условия непосредственно дадут возможность оценить водительские навыки.

В экзамене сократили второй этап с практическим заданием «площадка», но расширенная линейка упражнений поможет инспектору понять, «насколько водитель будет безопасен».

«У нас достаточно много молодых водителей погибает на улицах. Более 700 погибает в год при полученном низком знании и умении», — отметил Черников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля 2021 года в России ожидается вступление в силу нового административного регламента по проведению экзаменов на получение водительских удостоверений.

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