Пекин, , 08:03 — REGNUM В Пекине наблюдалось значительное падение числа новых случаев ВИЧ/СПИД в период с января по октябрь текущего года, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

Всего 1408 новых случаев ВИЧ/СПИД было зафиксировано в городе за первые 10 месяцев текущего года, что на 47% ниже в годовом исчислении, сообщили в Пекинской муниципальной комиссии здравоохранения.

В китайской столице известно о 34 289 случаях заболевания ВИЧ/СПИД с 1985 года по октябрь этого года. Передача инфекции половым путем была основным каналом распространения СПИДа, на долю которого приходилось 93% случаев заражения.

По данным комиссии, Пекин сделал противовирусную терапию более доступной для больных СПИДом в большем числе медицинских учреждений и расширил тестирование на ВИЧ для групп высокого риска, чтобы предотвратить и контролировать новые случаи заболевания.