Пекин, , 08:00 — REGNUM Полиция Китая арестовала 18 тыс. подозреваемых в рамках кампании борьбы с незаконным оборотом оружия и взрывчатки, сообщает 22 ноября агентство Синьхуа.

По данным министерства общественной безопасности КНР, всего 83 банды и 231 логово бандитов было раскрыто в рамках 18 тыс. отдельных эпизодов. Благодаря спецоперациям за первые десять месяцев этого года количество преступлений в Китае, связанных с оружием и взрывчатыми веществами, сократилось на 13,3% и 19,2% в годовом исчислении соответственно.

Трехлетняя кампания, проводимая в сотрудничестве с соответствующими департаментами, сосредоточена на таких областях, как онлайн-торговля и контрабанда из-за рубежа.