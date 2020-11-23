Кемерово, , 07:56 — REGNUM Жители Новокузнецка, недовольные транспортной реформой, сегодня, 23 ноября, собрались возле администрации города. К центральному входу, по оценке сайта «Сити-н», подошли около 80−90 человек.

«Люди прошли до поста охраны и потребовали вызвать на разговор работников мэрии, ответственных за транспортную реформу. К жителям вышел заместитель главы города — руководитель аппарата Павел Камбалин. Он предложил пришедшим выбрать нескольких представителей, которые прошли бы вместе с ним в один из кабинетов и обсудили бы положение дел с чиновниками. Люди ответили категорически отказом. Тогда Камбалин предложил переместиться в большой зал администрации, где всем хватило бы места. Предложение было принято, — уточняет издание. — От муниципалитета общаться с гражданами в большом зале вышли четыре заместителя мэра. К моменту публикации материала разговор продолжается уже более полутора часов, от властей в основном выступает первый заместитель градоначальника Евгений Бедарев».

Жители и представители местных транспортных компаний в том числе требуют отстранить компанию «Питеравто» от работы на тех маршрутах, где она не может обеспечить курсирование автобусов с соблюдением графика.

Горожане заявили, что готовы оставаться в администрации, пока не будут приняты меры.