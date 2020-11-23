Благовещенск, , 07:56 — REGNUM В Амурской области жители села Маркова продолжили дело умершего от COVID-19 художника Валерия Мельникова. На льду реки Хомутины появилась новогодняя открытка, пишет ИА Amur info.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: новые ограничения и правила — все новости»

Читайте также: В Приамурье число заразившихся коронавирусом превысило десять тысяч человек

Открытки на льду Хомутины к Новому году Валерий Мельников создавал более десяти лет. Это стало своеобразной визитной карточкой села. После смерти художника жители решили продолжить начатую им традицию.

На берегу реки появилась новогодняя открытка с изображением Деда Мороза и надписью «С Новым годом! Деду Валере посвящается».

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье за прошедшую неделю выявили 1094 новых случая заражения коронавирусом (неделей ранее — 1165). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 133 человек.