Москва, , 07:54 — REGNUM Известие о том, что в России намерены прекратить выдачу бумажных свидетельств о заключении и расторжении брака, корреспонденту ИА REGNUM прокомментировала председатель московской коллегии адвокатов Виктория Данильченко.

«На мой взгляд, электронные документы в современных условиях — это необходимость. Во-первых, централизованная база данных поможет получать полноценную картину о жизни того или иного жителя страны. Это важно для расследования и предотвращения преступлений. Для тех же брачных аферистов электронный документ о заключении или расторжении брака станет большим препятствием в его преступной деятельности.

Во-вторых, это удобно. Находясь в любой точке мира, ты можешь получить доступ к своим документам и совершить необходимые манипуляции с ними. Но все же вопросы безопасности хранения данных, в том числе риск взлома и поломки сервера, пока остаются.

Поэтому разработчикам электронных документов необходимо постоянно наращивать мощности серверов и улучшать системы защиты данных. Кроме того, электронный документ потребует внести изменения и в процедуру предоставления документов в суд, поскольку сейчас необходимо предоставлять бумажные копии».

Как уже сообщало ИА REGNUM, 19 ноября о том, что бумажные свидетельства сохранятся только в качестве символа «торжественности церемонии», известил официальный сайт Федеральной налоговой службы (ФНС). До конца 2020 года ФНС планирует перевести в цифровой формат сведения о заключении и расторжении браков с 1926 года, порядка 525 млн записей, которые ранее хранились на бумаге.

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