Пациенты и медики могут допустить несколько ошибок при заборе биоматериала для теста на коронавирусную инфекцию. Об этом предупредили врачи-вирусологи, сообщает 23 ноября РБК.

«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — подтвердила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.