В Башкирии за сутки выявили 130 случаев заражения коронавирусом
130 новых случаев заражения коронавирусом выявлено за сутки в Башкирии. Об этом 23 ноября сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин на совещании в правительстве региона. Всего в Башкирии выявлено 13 318 случаев заражения коронавирусом. При этом 394 человека получают лечение в больницах, 32 человека находятся в отделениях интенсивной терапии, 18 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
Десятки тысяч забайкальцев привились от гриппа
В Забайкалье, как и во многих других регионах, эпидемиологический сезон по гриппу и ОРВИ осложняется циркуляцией COVID-19. Это привело к тому, что первую партию вакцин от гриппа в регионе использовали на 100%, приступили к использованию второй. Это еще 111,5 тысячи доз. Подробности сегодня, 23 ноября, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Инны Щегловой.
На Среднем Урале перенесли открытие центра управления регионом
В центре управления регионом (ЦУР) Свердловской области отложили открытие из-за эпидемиологической ситуации. Об этом заявил вице-губернатор Сергей Бидонько местным СМИ.
Ранее стало известно, что глава ЦУР Илья Захаров заболел COVID-19. Теперь сотрудникам центра требуется сдать тест на коронавирус.
«Постараемся открыться уже завтра-послезавтра», — сказал Бидонько.
Врачи предупредили о ряде ошибок при взятии тестов на COVID-19
Пациенты и медики могут допустить несколько ошибок при заборе биоматериала для теста на коронавирусную инфекцию. Об этом предупредили врачи-вирусологи, сообщает 23 ноября РБК.
«В течение трех часов человек не должен ни пить, ни курить, ни чистить зубы. Если он это сделает, то никаких возбудителей вы не найдете», — подтвердила заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова.
СМИ сообщили о смерти экс-главы Хакасии
В Москве утром 23 ноября скончался бывший глава Хакасии Виктор Зимин. Об этом сообщает 19rus.info, ссылаясь на «источник, близкий к окружению бывшего губернатора».
Портал уточняет, что у экс-главы региона была тяжёлая форма пневмонии.
Виктор Зимин был госпитализирован в августе 2020 года, у него выявили коронавирус.
В Псковской области выявили 170 случаев коронавируса за сутки
За последние сутки в Псковской области зарегистрировано 170 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 80 случаев в Пскове и 39 случаев в Великих Луках, сообщили 23 ноября в региональном оперштабе.
За сутки в Бурятии от COVID-19 скончались 11 человек
В Бурятии зарегистрирован очередной антирекорд по числу летальных случаев от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике скончались 11 носителей коронавируса.
В Туве выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом
В Туве за прошедшие сутки специалисты выявили 99 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, общее число подтверждённых случаев за весь период эпидемии в регионе достигло 11 812.
На Алтае коронавирус все чаще выявляют у детей
Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По данным оперативного штаба на 23 ноября, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1030 человек. Причём 22 из них добавились только за входные дни — 21−22 ноября.
Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается существенный рост количества пациентов, больных внебольничной пневмонией (7117 человек, +206 за выходные дни) и ОРВИ (11 121 человек, +435 за выходные дни). Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 24 546 человек (+693 за выходные дни).
Коронавирус в Бурятии взял очередной «рекорд»
Несмотря на объявленный локдаун, темпы распространения коронавируса в Бурятии не снижаются. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в республике выявлен 281 новый случай заражения SARS-CoV-2, что стало новым рекордом.
Оренбургские рестораторы обратились к губернатору с просьбой
В Оренбургской области рестораторы обратились к губернатору Денису Паслеру с просьбой не вводить новые для отрасли гостеприимства и ресторанов в частности.
Представители Федерации рестораторов и отельеров области, а также Объединение работодателей индустрии гостеприимства отметили, что при допограничениях могут процветать нелегальные предприятия, а легальный бизнес может обанкротиться.
В Оренбурге на предприятиях общепита работает 10 тыс. человек. В областном центре числится 60 ресторанов, 140 кафе и баров, 90 закусочных и 3 — кофеен и буфетов. Если в 2019 году оборот общественного питания составит более 11 млрд рублей (102,3% к 2018 году), то в первом полугодии 2020 года — 867 млн рублей (62,5% к уровню аналогичного периода 2019 года).
Арендаторы уже не могут продлевать арендные каникулы и снижать платежи, коммунальные платежи и отопительный сезон станут для рестораторов допнагрузкой.
«Сотрудники наших ресторанов, поставщики продуктов и напитков, поставщики коммунальных услуг, арендаторы и это не весь список людей зависящих от вашего решения. От решения, которое сильно повлияет не только на экономику, области, но и на сотни тысяч судеб, которые могут остаться без средств существования», — подчеркнули авторы письма.
Агентство Fitch отозвало рейтинги Чувашии
Рейтинговое агентство Fitch отозвало долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Чувашии в иностранной и национальной валюте. В апреле 2020 года Fitch из-за пандемии коронавируса ухудшило прогнозы рейтинга Чувашии, изменив прогноз на «негативный» со «стабильного».