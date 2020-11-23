Иркутск, , 07:43 — REGNUM Несмотря на то, что в Приангарье ежедневно выявляют более 200 новых носителей коронавируса, сегодня, 23 ноября, все школы Иркутска перешли на очную форму обучения. Об этом сообщает официальный сайт городской мэрии.

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В случае необходимости, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, решения по каждому конкретному классу будет принимать директор учебного заведения совместно с департаментом образования города. В комитете по социальной политике и культуре считают, что «дистанционка» не решает проблему распространения SARS-CoV-2.

При этом заместитель министра здравоохранения Елена Голенецкая ранее честно призналась: «Мне как доктору и как педиатру страшно: если мы сейчас школы откроем, где мы через две недели найдём койки для лечения бабушек, дедушек». Слова чиновницы цитирует irkutskmedia.ru.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 785 человек, причём 14 из них скончались за последние сутки. Об этом 23 ноября сообщает региональный оперативный штаб региона. Еще 785 (+14) умерли от иных, не связанных с COVID-19, заболеваний.

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