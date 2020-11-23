Кемерово, , 07:40 — REGNUM В Кемеровской области, по данным на 11:00 (время местное) сегодня, 23 ноября, за прошедшие сутки выявлено 177 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Днём ранее — 179 случаев. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

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"Новокузнецк — 51, Кемерово — 45, Междуреченск — 17, Осинники — 14, Киселевск — 13, Мыски — девять, Анжеро-Судженск — семь, Калтан — пять, Прокопьевский МО — четыре, Топкинский МО — четыре, Юрга — два, Ленинск-Кузнецкий — один, Гурьевский МО — один, Кемеровский МО — один, Новокузнецкий МО — один, Промышленновский МО — один, Яйский МО — один», — уточняет оперштаб. За это же время 167 пациентов выздоровели, четверо скончались.

Всего в Кузбассе выявлено 19 730 случаев заражения коронавирусом, 16 040 человек вылечились, 349 скончались, медицинскую помощь получает 3341 пациент с диагнозом COVID-19.