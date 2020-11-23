Мехико, , 07:31 — REGNUM В Мексике за прошедшие сутки выявили 9187 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на мексиканской территории достигло 1 041 875. Также за 22 ноября в Мексике скончались еще 303 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране жертвами осложнений COVID-19 стали 101 676 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября в Мексике число умерших от болезней, вызванных новым коронавирусом, превысило 100 тысяч человек. Она стала четвертой страной в мире после США, Бразилии и Индии, где число жертв осложнений COVID-19 превысило 100 тыс.

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