Пекин, , 07:04 — REGNUM Десять региональных столиц и крупных городов Китая, а также еще 10 городов окружного уровня страны поборются за звание самого счастливого города Китая за 2020 год, сообщает агентство Синьхуа.

В число претендентов вошли Чэнду, Ханчжоу, Нинбо, Сиань, Гуанчжоу, Чанша, Чжэнчжоу, Синин, Циндао и Нанкин. Десять городов уездного уровня и еще десять городских округов также были выбраны в качестве самых счастливых мест страны. В списке претендентов не оказалось Уханя, столицы провинции Хубэй, пострадавшей больше всех в стране от эпидемии нового коронавируса.

Эти города были отобраны журналом Oriental Outlook и аналитическим центром Ляованского института по управлением информационного агентства Синьхуа в ходе трехмесячного конкурса, включавшего сбор больших данных, анкетирование и групповые обсуждения.

Образование, занятость, доход, социальное обеспечение, здравоохранение, условия жизни и экология — все это влияет на ощущение счастья людей. Это же стало ключевыми критериями при выборе победителей, по словам организатора. Китай выбирается самые счастливые города страны ежегодно с 2007 года.