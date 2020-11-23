Ульяновск, , 07:02 — REGNUM В Ульяновской области на обеспечение деятельности медучреждений и борьбу с коронавирусом дополнительно направлено около 600 млн рублей. Данные изменения внесены в профильную государственную программу, сообщает региональное министерство здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются — все новости»

Финансирование мероприятий по линии минздрава увеличится на 594 млн рублей за счёт поступлений из федерального и регионального бюджетов. В том числе почти 440 млн рублей предусмотрено на борьбу с коронавирусом, включая стимулирующие выплаты медработникам, приобретение лекарственных препаратов для амбулаторных пациентов и перепрофилирование лабораторий для диагностики COVID-19.

Из регионального бюджета около 160 млн рублей предусмотрено на обеспечение деятельности медицинских организаций и закупку питания для беременных женщин, кормящих матерей. Вносятся коррективы в мероприятия по укреплению материально-технической базы медучреждений.

В результате объём финансового обеспечения реализации госпрограммы в 2020 году превысит 14,18 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области может быть установлен «рекорд» по числу выявляемых случаев заражения коронавирусом. По информации на вечер 22 ноября, в регионе лабораторно предварительно зарегистрировано ещё 243 случая COVID-19, что является максимальным в условиях пандемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 243 человек