Пекин, , 06:58 — REGNUM Китайский фонд борьбы с бедностью Сыюань заявил о том, что он собрал денежных средств и материалов на сумму 2,6 млрд юаней (около $395,6 млн), сообщает агентство Синьхуа.

Эти деньги были собраны с момента основания фонда в 2007 году и уже были направлены на оказание помощи 20 млн человек по всей стране. Фонд сделал эти заявления на недавнем форуме по корпоративной социальной ответственности в Пекине.

В сотрудничестве с ведущими платформами электронной коммерции фонд в 2018 году создал коалицию по оказанию помощи фермерам из бедных районов в продвижении их продукции, что обеспечило продажи сельскохозяйственной продукции на сумму 11 млрд юаней по данным на конец ноября 2020 года.

Фонд был учрежден Центральным комитетом Китайской национальной демократической строительной ассоциации с целью стимулирования участия предприятий в борьбе с нищетой и других благотворительных проектах.