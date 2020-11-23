Хабаровск, , 07:00 — REGNUM Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы по поводу закупки комитетом лесного хозяйства двух вездеходов на гусеничном ходу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Комитет лесного хозяйства вездеходы ГАЗ-34 039 дважды покупал в июле и сентябре. По первому аукциону вездеход закуплен — у компании «Восток-УАЗ» за 3,9 млн рублей, второй уже у «Восток-ДВ» за 6,2 млн рублей.

«Проверкой установлено, что у обоих компаний один учредитель и руководитель. В соответствии с законом, вроде как всё чисто, всё нормально. Но я считаю, что это не нормально и три раза просил разобраться. Я подготовил обращение в Следственный комитет по Хабаровскому краю провести проверку по этим двум аукционам. Это не нормально, что мы одну и ту же технику у одних и тех же компаний закупаем с разницей в полтора раза в цене», — сказал Дегтярёв.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв в соцсетях объявил, что отменил закупку на собственную охрану за 33 млн рублей.