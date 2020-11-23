Буэнос-Айрес, , 06:41 — REGNUM До 37 тысяч человек увеличилось число умерших от коронавирусной инфекции в Аргентине, сообщает пресс-служба аргентинского минздрава.

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Ведомство сообщает, что за 22 ноября в стране скончались 100 пациентов с COVID-19. Таким образом, общее число жертв осложнений, вызванных новым коронавирусом, в Аргентине достигло 37 002 человек. Также за минувшие сутки в стране подтвердили 4184 случая инфицирования SARS-CoV-2.

Всего с начала пандемии в Аргентине выявили 1 370 366 зараженных коронавирусом нового типа. Уже смогли выздороветь 1 195 492 пациента. Их выписали из медицинских учреждений страны.