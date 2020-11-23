Новосибирск, , 06:38 — REGNUM Сотрудники ФСБ и СКР задержали бывшего прокурора Новосибирска Дениса Ференца. Он подозревается в превышении должностных полномочий, сообщает «Коммерсантъ Сибирь».

«Но что конкретно ему инкриминируется, пока неизвестно. Получить официальный комментарий в правоохранительных органах не удалось, — уточняет издание. — По предварительным данным, задержание экс-прокурора Новосибирска связано с расследованием дела в отношении бывшего председателя совета директоров компании «Винап», предпринимателя Олега Ярового, который обвиняется в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ)».

Напомним, Денис Ференец был назначен прокурором Новосибирска в марте 2016 года. Летом 2020 года он подал заявление на отпуск с последующим увольнением.

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