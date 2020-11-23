Пекин, , 06:33 — REGNUM Власти Китая разрешили гражданам старше 70 лет получать водительские удостоверения при определенных условиях, сообщает агентство Синьхуа.

Новые правила выдачи водительских удостоверений для граждан Китая старше 70 лет начали действовать с 20 ноября. Теперь пожилые граждане могут получить права, если состояние их здоровья позволяет им водить легковые автомобили и мопеды, сообщили в министерстве общественной безопасности КНР.

Все заявители должны пройти при этом проверку памяти, реакций, а также ежегодно проходить проверку состояния здоровья, оправляя результаты в министерство.