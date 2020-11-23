Новосибирск, , 06:28 — REGNUM В городе Новосибирске к концу декабря будет залит 21 каток. Также будут работать 52 муниципальные хоккейные коробки. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии муниципалитета.

При этом в парке культуры и отдыха «Центральный» и на Михайловской набережной катков в этом году не будет.

Напомним, что каток возле оперного театра будет заливаться во второй декаде декабря. Размер площадки главного катка города — более двух тысяч квадратных метров.

Читайте также: В Новосибирске назвали дату открытия нового катка