Петропавловск-Камчатский, , 06:23 — REGNUM Губернатор Камчатки Владимир Солодов излечился от COVID-19 и в понедельник, 23 ноября, приступил к исполнению своих обязанностей в прежнем режиме, об этом глава региона написал на своей официальной странице в Instagram.

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Солодов сообщил, что в конце прошлой недели он получил отрицательный тест на коронавирус.

«Сегодня, соблюдая все меры предосторожности, вернулся в рабочий график после двух недель карантина. К счастью, заболевание проходило в легкой форме, что позволило не выключаться из ритма, но все равно рад вернуться в рабочий кабинет к интенсивным личным встречам», — написал губернатор Камчатки.

О заражении коронавирусной инфекции Владимира Солодова стало известно 11 ноября. Всё время, находясь на карантине, глава региона продолжал работать в онлайн-режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке ежесуточно стабильно выявляется порядка 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в крае лабораторно инфицирование подтвердилось у 7135 человек.