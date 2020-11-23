Чебоксары, , 05:55 — REGNUM В Чувашии установлен очередной «рекорд» по числу выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом. Также зарегистрированы новые летальные исходы. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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В Чувашии с начала пандемии официально подтверждено 11 598 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 107.

Выздоровел 10 491 человек, умерли 234 пациента с коронавирусом, в том числе за последние сутки соответственно — 146 и шесть человек.

По данным министерства здравоохранения Чувашии, в республике реабилитацию после выздоровления от COVID-19 прошли более 580 человек, в настоящее время курс оздоровления проходят свыше 90 человек.

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