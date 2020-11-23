Петропавловск-Камчатский, , 05:44 — REGNUM На Камчатке ежесуточно стабильно выявляется порядка 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период пандемии в крае лабораторно инфицирование подтвердилось у 7135 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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За последние сутки положительный тест на коронавирус получили 60 человек, 39 пациентов были выписаны. Всего на Камчатке справились с болезнью 4738 жителей. По данным портала стопкоронавирус. рф, в регионе зафиксировано 70 летальных исходов пациентов от COVID-19.

Ещё 33 человека были на направлены на лечение в стационары, всего в госпиталях находятся 514 пациентов. Пневмонией болеют 313 носителей коронавируса. Из 680 коек, созданных для лечения COVID-19, свободными остаются 166.

За весь период пандемии на Камчатке провели почти 200 тыс. исследований на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в столице России скончался 71 пациент с COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.