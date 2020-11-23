Хабаровск, , 05:22 — REGNUM Статистика выявленных за сутки носителей коронавируса в Хабаровском крае перевалила за 300 — на утро 23 ноября получено 310 положительных тестов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Из выявленных случаев — 211 в Хабаровске и 22 в Комсомольске-на-Амуре.

Всего с начала пандемии в регионе зарегистрирован 21 961 пациент с коронавирусом, выздоровели 14 617 (+106 за сутки) человек, скончался 151 житель Хабаровского края.

Для лечения больных COVID-19 развернуто 3227 коек, свободны — 450. На лечении находится 29 тяжёлых пациентов, 27 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Всего получают лечение 7193 пациента.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине за прошедшую неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 863 человек (неделей ранее — 799). Полностью излечились за семь дней 903 пациента.