Багдад, , 05:01 — REGNUM Правительство Ирака объявило о планах построить 7000 школ по всей стране, сообщает пресс-служба иракского премьер-министра Мустафы аль-Казыми.

Сообщается, что глава иракского правительства провел совещание с Главным комитетом по строительству школ для обсуждения планов по возведению семи тысяч учебных учреждений по всей стране. Отмечается, что на первом этапе планируется построить тысячу школ в Ираке.

При этом премьер-министр страны настаивал, что учебные заведения должны быть возведены с учетом всех современных требований. При этом конкретные сроки реализации плана не называются. Отметим, что в Ираке наблюдается недостаток учебных заведений в связи с прошедшей войной, военными конфликтами и политическими кризисами.