Новосибирск, , 04:56 — REGNUM Новосибирскую гостиницу «Гостиный дворЪ» могут оштрафовать до 300 тысяч рублей или её деятельность может быть приостановлена за полное несоблюдение санитарно-эпидемиологических мер в период противодействия распространению коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в правительстве Новосибирской области.

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Нарушения выявлены в ходе совместных рейдов профильных министерств, Роспотребнадзора, ГУ МВД России по региону.

«В ближайшей перспективе планируется обратить внимание на соблюдение всех необходимых мер в работе финансово-кредитных организаций, учреждений культуры, аптечной сети», — прокомментировал заместитель губернатора Сергей Сёмка.

По данным Роспотребнадзора, из-за подъема заболеваемости COVID-19 усилен мониторинг профилактических мер в сфере торговли, транспортных услуг и общественного питания.