Петропавловск-Камчатский, , 04:53 — REGNUM Губернатор Камчатского края назначил на должность министра социального благополучия и семейной политики Анастасию Федорову. Как отметил сам Владимир Солодов, данное ведомство является «министерством счастья», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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«Задачей министерства социального благополучия и семейной политики Камчатского края станет создание благополучного общества и благополучной семейной политики. По сути, это и есть министерство счастья, министерство создания на Камчатке тех условий, которые позволят нам благополучно развиваться», — сказал Солодов.

Новому министру 40 лет. Она родилась на Камчатке в селе Каменское. Имеет два высших образования. Ранее Федорова работала директором КГКУ «Центр выплат». После чего являлась заместителем министра социального развития и труда Камчатки. В рамках проведения реформы структуры органов власти Владимир Солодов разделил министерство соцразвития и труда на два ведомства. Таким образом появились два новых министерства — труда и кадрового потенциала, а также социального благополучия и семейной политики.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин назначил Андрея Казакова руководителем канцелярии президента. Соответствующий указ опубликован 20 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.