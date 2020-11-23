Пекин, , 04:37 — REGNUM На материковой части Китая выявлено девять новых «импортных» случаев COVID-19, сообщает 23 ноября агентство Синьхуа.

Таким образом, сообщает Национальная комиссия здравоохранения КНР, общее число «импортных», то есть прибывших из-за рубежа заболевших в Китае достигло 3784 человек с начала эпидемии. Новые случаи в количестве четырех выявлены в провинции Гуандун, по одному случаю пришлось на Пекин, Тяньцзинь, Шанхай, Фуцзянь и Шэньси.

Из общего числа «импортных» заболевших, 3486 человек были выписаны из госпиталей по выздоровлении, еще 298 человек продолжают получать медицинскую помощь, включая двоих в тяжелом состоянии. Смертей среди «импортных» пациентов не зафиксировано.