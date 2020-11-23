Шанхай, Китай, , 04:35 — REGNUM Тысячи людей были заперты на территории аэропорта Прудон в Шанхае для проверки на коронавирус. Об этом 22 ноября пишет Express.

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Руководство воздушной гавани приняло решение о закрытии аэропорта и тотальном тестировании работников и пассажиров на коронавирус, после того как у сотрудника грузового терминала было подтверждено заражение SARS-CoV-2.

Были перекрыты все выходы из аэропорта, на подземной парковке организована лаборатория. На вынужденный карантин попали около 14 тысяч человек. Медики в спецкостюмах пытались сдерживать толпу. Взятие проб продолжалось несколько часов, до получения результатов здание аэропорта покидать запрещено.

Уточняется, что коронавирусная инфекция была выявлена 20 ноября у сотрудника грузового терминала аэропорта. На карантин были отправлены 52 человека, контактировавших с заболевшим. Во всех общественных местах, которые за последние 14 дней посещал мужчина, была проведена тщательная дезинфекция.

Ранее ИА REGNUM сообщало о введении жёсткого карантина в городе на границе Китая и России из-за двух выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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