Сеул, , 04:20 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 271 случай заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 255 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли в Южную Корею из-за границы. Центр отмечает, что впервые за шесть дней подряд число ежесуточно выявляемых зараженных опустилось ниже 300. При этом снижение числа заболевших связывают с низким количеством проводимых тестов в выходные дни.

Всего с начала пандемии в Южной Корее подтвердили 31 004 случая инфицирования SARS-CoV-2. Также за минувшие сутки в республике скончались четыре пациента с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 в Южной Корее достигло 509.