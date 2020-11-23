Прага, , 04:12 — REGNUM Наибольший уровень смертности от COVID-19 среди стран Евросоюза за последние 14 дней был зарегистрирован в Чехии. Это следует из опубликованных 23 ноября данных Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC).

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По количеству смертей на 100 тыс. человек лидером по итогам последних двух недель стала Чехия. Здесь показатель смертности составил 22,7. На втором месте оказалась Венгрия с показателем смертности 21,8, после неё — Болгария, где этот показатель составил 17.

На четвёртом и пятом местах соответственно Польша (14,9) и Венгрия (13,9).

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ЕС предложили заключить международный договор для противодействия ситуациям, сходным с пандемией коронавирусной инфекции.

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