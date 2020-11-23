Южно-Сахалинск, , 03:49 — REGNUM На Сахалине за прошедшую неделю заражение коронавирусом подтвердилось у 863 человек (неделей ранее — 799). Полностью излечились за семь дней 903 человека, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных оперативной рабочей группы правительства области.

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За весь период пандемии на Сахалине выявили 10 415 случаев заражения коронавирусом. Только за последние сутки инфицирование лабораторно подтвердилось у 119 человек.

За 24 часа 16 человек полностью выздоровели, за весь период пандемии выписаны 7332 жителя. Ещё 3177 пациентов проходят лечение.

За неделю на Сахалине от COVID-19 скончался ещё один человек, общее число летальных случаев достигло шести.

Как сообщало ИА REGNUM, цену на российскую вакцину «Спутник V» объявят в течение ближайшей недели. Об этом сегодня, 22 ноября, сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, который финансировал разработку вакцины.