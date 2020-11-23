Бразилиа, , 03:38 — REGNUM В Бразилии от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, с начала пандемии скончались более 169 тысяч человек, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

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В частности, за минувшие сутки в республике умерли еще 194 пациента от осложнений COVID-19. Таким образом, общее число жертв болезней, вызванных новым коронавирусом, в Бразилии достигло 169 183.

Также за 22 ноября в стране выявили 18 615 инфицированных SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Бразилии подтвердили 6 071 401 случай заражения коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, к 21 ноября число выявленных зараженных коронавирусом в Бразилии превысило 6 млн человек. Выздороветь от болезни к тому времени смогли более 5,4 млн пациентов.

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