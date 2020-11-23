Сантьяго, , 03:28 — REGNUM В Чили общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 540 тысяч, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения ужесточаются – все новости»

По данным ведомства, за минувшие сутки в республике выявили 1497 инфицированных SARS-CoV-2. Таким образом общее число выявленных зараженных с начала пандемии достигло 540 640. Также за 22 ноября в Чили скончались еще 39 пациентов с коронавирусной инфекцией. Общее число жертв осложнений COVID-19 на чилийской территории выросло до 15 069.

Власти Чили отмечают, что в стране уже провели более 5 млн тестов на выявление коронавируса нового типа. По данным чилийского минздрава, благодаря активному выявлению новых случаев удалось снизить темпы роста заболеваемости COVID-19 на 30%.