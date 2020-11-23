Благовещенск, , 02:58 — REGNUM В Амурской области за прошедшую неделю выявили 1094 новых случая заражения коронавирусом (неделей ранее — 1165). За весь период пандемии инфицирование лабораторно подтвердилось у 10 133 человек, сообщает корреспонденту ИА REGNUM на основании данных регионального управления Роспотребнадзора.

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За последние сутки в Приамурье выявили 156 новых случаев заражения. Темп прироста составил 1,6%.

Из всех вновь выявленных носителей коронавируса 102 человека (65%) болеют ОРВИ, 42 (27%) — пневмонией, бессимптомно болезнь переносят 12 человек (8%).

В области за весь период пандемии провели более 529 тыс. исследований на новую коронавирусную инфекцию.

Как сообщало ИА REGNUM, третья волна эпидемии SARC-CoV-2 в странах Европы, в случае если не создадут необходимую инфраструктуру для борьбы с коронавирусом, может начаться уже в начале 2021 года. Об этом сообщил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дэвид Набарро в интервью швейцарской издательской группе CH Media.