Москва, , 02:53 — REGNUM Температуру выше нормы на 10−12 градусов прогнозируют метеорологи на азиатской территории России. Об этом 22 ноября сообщил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, на погоду в азиатской части России будут влиять тёплые воздушные массы. В течение всей будущей недели будет наблюдаться устойчивый перенос Атлантических воздушных масс с запада на восток России. Такое явление, по словам Вильфанда, наблюдается достаточно редко, так как в это время года на азиатской части России обычно устанавливается Восточно-Сибирский или Монгольский антициклон, препятствующий проникновению тёплых воздушных масс.

В текущем году Монгольский антициклон запоздал установить своё влияние на востоке страны. В связи с этим на азиатской части России будет наблюдаться необычно высокая для этого времени года температура. Столбики термометров поднимутся на 10−18 градусов выше нормы.

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