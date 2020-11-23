Тирана, , 13:04 — REGNUM В воскресенье, 22 ноября, в результате исследования 2 084 образцов в Албании выявили ещё 565 случаев заражения коронавирусом. 373 пациента были признаны излечившимися.

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По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании был выявлен 32 761 случай заражения коронавирусом. 15 842 человека уже излечились от COVID-19. 699 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

За прошедшие сутки в стране умерли 14 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят 16 220 человек, из них 8 331 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 449 пациентов.

С 15 октября в стране действует обязательный масочный режим во всех пространствах, открытых и закрытых. В стране действует комендантский час — ограничено передвижение граждан в период с 22:00 до 6:00.

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