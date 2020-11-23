Берлин, , 00:50 — REGNUM В Германии намерены продлить карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, заявил глава немецкого минфина Олаф Шольц в интервью Bild am Sonntag

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«Все указывает на то, что действующие ограничения надо продлить и после 30 ноября», — заявил он.

При этом лидер партии ХСС в Баварии Маркус Зёдер заявил, что идеально было бы продлить карантин еще на три недели. По его мнению, резкий рост числа зараженных уже пошел на спад, однако в ФРГ продолжает расти смертность от COVID-19. Политик добавил, что карантин необходимо продлить до 20 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил о стабилизации ситуации в стране с распространением коронавирусной инфекции. Тем не менее он подчеркнул, что показатели по заболеваемости все же остаются высокими.

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