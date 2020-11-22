Токио, , 23:43 — REGNUM SEGA объявила, что она отметит 15-летие серии видеоигр Yakuza онлайн-трансляцией, в рамках которой она расскажет о «будущих событиях». Об этом 22 ноября сообщил портал GamesRadar.

Трансляция начнётся 7 декабря 2020 года, в 21:00 по московскому времени. Компания планирует вспомнить все важные моменты истории серии и сообщить о неких «будущих событиях», имеющих к ней отношение. К сожалению, SEGA пока не выдала подробностей об этих анонсах.

https://twitter.com/ryugagotoku/status/1329702580813852672

Ранее ИА REGNUM сообщило, что один из создателей серии YakuzaДайске Сато признался, что хотел бы выпустить оригинальную игру про ежа Соника. Геймдизайнер заявил, что его проект сильно отличался бы от всего, что выпускалось ранее.

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