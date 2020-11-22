Минск, , 23:23 — REGNUM Исполняющий обязанности министра здравоохранения Белоруссии Дмитрий Пиневич заявил, что в 2020 году в стране будет произведена первая партия российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом 22 ноября сообщает телеканал «Беларусь-1».

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"Первые (партии вакцины — примечание редакции) будут в этом году, конечно же. Допустим, Россия начинала с лабораторных условий. То есть в лабораторных условиях первая партия, я уверен, что будет в этом году», — отметил Пиневич в интервью телеканалу.

Напомним, по последним данным в мире выявлено свыше 58 млн случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 скончались свыше 1 млн 380 тыс. человек.