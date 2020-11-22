Москва, , 23:14 — REGNUM За минувшие сутки в столице России скончался 71 пациент с COVID-19. Об этом в воскресенье, 22 ноября, сообщили в столичном оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

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«В Москве (от COVID-19) скончался 71 пациент», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у всех пациентов, скончавшихся от COVID-19, ранее был получен положительный результат тестов на SARS-CoV-2 и подтвержден диагноз «пневмония».

Напомним, что сутками ранее в столице России от COVID-19 скончались 75 человек.

Как передавало ИА REGNUM, 22 ноября федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за минувшие сутки в РФ было выявлено 24 581 случаев заражения SARS-CoV-2.

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