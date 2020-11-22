Вашингтон, , 23:09 — REGNUM Глава PlayStation Джим Райан заявил, что сегодня «очень рискованно» инвестировать средства в создание новых игровых франшиз. Об этом 22 ноября сообщил портал Eurogamer.

Во время очередного интервью журналистам Райан рассказал о новых приобретениях Sony, а также о рисках, которые в себе несёт подобная практика. Руководитель PlayStation отметил, что её материнская компания выложила в проект PlaySation 4 «очень много средств, больше, чем люди думают», при этом добавив, что именно так была приобретена студия Insomniac Games, создавшая такой хит, как Marvel's Spider-Man.

Райан пояснил, что проблема с играми-блокбастерами заключается в том, что их разработка в среднем обходится в $100 млн.

«Что очень рискованно и мы сделали подобное четыре раза в рамках поколения PS4», — сказал Райан, добавив, что всё это позволяет вывести на рынок новую франшизу, однако она при этом обязательно должна стать кассовой.

В октябре Джим Райан заявил, что Sony не исключает возможность приобретения в будущем новых компаний, занимающихся разработками игр. В данный момент в состав подразделения PlayStation Studios входят 14 студий, в т.ч. Insomniac Games.

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